Hauge, parla il padre: “Sta vivendo una favola”

MILANO – L'uomo del momento in casa rossonera è indubbiamente Jens Petter Hauge, autore di due reti spettacolari in Europa League prima contro il Celtic, poi con lo Sparta Praga. Il suo rendimento sta attraversando una crescita costante e domani, contro il Parma in campionato, potrebbe scendere in campo dal primo minuto. Intanto, dell'esterno norvegese ha parlato direttamente suo padre, Jan Ingvald Hauge, attraverso i microfoni del Corriere dello Sport: "Jens Petter aveva ricevuto un'offerta concreta da parte del Cercle Bruges, seconda squadra di Bruges che milita nella serie A belga. Il Bodø/Glimt era d'accordo, l'affare sembrava fatto, ma lui rifiutò perché voleva crescere ancora. Poi è arrivata l'offerta del Milan: un'opportunità troppo grossa per non essere colta al volo, tanto che il suo agente ci ha messo pochissimo a chiudere la trattativa. La partita in Europa League è stata decisiva, anche se il Milan lo seguiva già da tempo. Appena sarà possibile verrò a San Siro per vederlo giocare dal vivo. Non vengo in Italia dal 1987. Lui non era nemmeno nato, adesso invece sta vivendo una favola".