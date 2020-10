Hauge, parla il padre: “C’erano tanti club, ma lui voleva il Milan. Quando è partito…”

MILANO – Il padre di Jens Petter Hauge, Ingvald, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di MilanNews.it parlando della trattativa che ha portato suo figlio nel club rossonero: “E’ stato molto bello quando sono stato informato dell’interesse del Milan quest’estate. Nessuno sa di preciso quando l’interesse del club sia nato, ma di certo abbiamo sentito che i rossoneri seguivano Jens e la sua situazione da tempo. E’ stato incredibile che un club fantastico come il Milan avesse preso in considerazione il suo nome, ma al tempo stesso era troppo presto per festeggiare. La situazione era ancora troppo incerta. C’erano anche tanti altri club sulle tracce di Jens, ma lui voleva il Milan. La notte prima che partisse per Milano per negoziare, gli ho chiesto se fosse difficile scegliere tra le varie società interessate. Lui mi ha risposto senza esitazione: ‘Papà, ho scelto il Milan’. Subito ho provato una sorta di pace interiore, perché ho capito che era pronto per il grande passo nella sua carriera”.