Guidolin: “Senza Ibra il Milan non è da Scudetto”

MILANO – L'ex tecnico Francesco Guidolin, oggi opinionista per DAZN, è intervenuto sulle frequenze di Radio 24, durante la trasmissione 'Tutti Convocati', parlando anche di Milan in chiave Scudetto: "Non sono sorpreso dalla frenata avuta dalla squadra di Pioli nelle ultime partite, perché non ha Ibrahimovic e la sua assenza pesa moltissimo. Se lo svedese non avrà altri problemi durante il resto della stagione, allora il Milan potrà puntare ad altissime posizioni; ma se non sarà così, molto difficilmente potrà ambire allo Scudetto".