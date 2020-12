Graziani: “Milan da Scudetto, le altre dovrebbero iniziare a preoccuparsi…”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, l’ex bomber Ciccio Graziani ha parlato anche del Milan: “Non è partito con l’obiettivo di vincere il campionato, ma con quello di tornare in Champions League. Tuttavia, sta dimostrando di poter competere anche per il titolo. È una squadra che, anche a fronte delle assenze, non va quasi mai in grossa difficoltà. Secondo me resterà fino alla fine nelle prime posizioni, perché è un’orchestra diretta benissimo e in cui ognuno svolge bene il proprio compito. Le altre squadre dovrebbero preoccuparsi: se non succede qualcosa di clamorosamente negativo, il Milan arriva fino in fondo…”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<