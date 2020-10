Giordano: “Tonali? Presto per i giudizi, adesso la maglia pesa…”

MILANO – Bruno Giordano, grande ex centravanti, ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista rossonero, sulle frequenze di TMW Radio: “Il Milan punta molto su di lui. Ad oggi non può valere i 35 milioni che il club ha deciso di investire, ma i dirigenti hanno fatto delle valutazioni in prospettiva. In questo ragazzo vedo tante qualità sia fisiche che tecniche, ma gli va dato un ruolo ben preciso. Credo sia più mezzala che regista. Ha 20 anni, è solo all’inizio di questa avventura e adesso probabilmente gli pesa la maglia del Milan, ma va valutato a metà stagione. Adesso è troppo presto”.