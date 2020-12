Genoa-Milan, Ibrahimovic verso il forfait

MILANO – Questa mattina Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi col resto del gruppo, per la prima volta dopo l’infortunio muscolare rimediato a Napoli lo scorso 22 novembre. Tuttavia, come riferisce Sky Sport, il centravanti svedese ha svolto un lavoro di scarico, piuttosto blando, poiché sente ancora dolore alla coscia sinistra. Di conseguenza, è molto difficile che Stefano Pioli voglia rischiarlo contro il Genoa. Probabilmente il numero 11 rossonero non verrà neppure convocato per la partita di dopodomani e tenterà di recuperare per quella in programma domenica prossima, al Mapei Stadium contro il Sassuolo. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<