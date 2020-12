Genoa, Maran: “Lavoro straordinario di Pioli, per fermare il Milan serve una grandissima prova”

MILANO – Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del Genoa, Rolando Maran, allenatore della squadra ligure, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Milan: “Ai miei giocatori chiedo di essere compatti, come accaduto per gran parte della partita contro la Juventus, in cui avevamo trovato la forza di andare a pareggiare. Domani affrontiamo un avversario che sta bene e non a caso è primo in classifica. Si vede il buon lavoro di Pioli e della società. Il Milan ha migliorato la propria squadra nelle ultime sessioni di mercato, portando avanti il suo progetto. Sta ottenendo grandi risultati e a noi servirà una prestazione straordinaria per fare punti”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<