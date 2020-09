Gazzetta – “Ibra e Tonali, il Milan è vostro”

MILANO – “Ibra e Tonali, il Milan è vostro. Ora Brahim Diaz”. Lo scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in prima pagina, per quel che riguarda il mercato rossonero. Il Diavolo, infatti, ha definito in poco più di 24 ore l’acquisto di Sandro Tonali (in settimana l’ufficialità) e il rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimovic, già annunciato ieri sera. Il prossimo obiettivo della dirigenza meneghina è portare all’ombra del Duomo Brahim Diaz: l’esterno offensivo spagnolo è in arrivo dal Real Madrid, ma resta da stabilire se l’operazione si chiuderà in prestito secco o se verrà inserita l’opzione di riscatto in favore del Milan.