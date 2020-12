Gazidis: “Orgoglioso di far parte di questo club. La Serie A tornerà al top”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, ha rilasciato la seguente intervista: “Sono convinto che la Serie A possa tornare al top del calcio mondiale. In Italia il Milan ha le maggiori potenzialità di crescita. Ne ero convinto quando ho accettato questa sfida e ne sono ancora più convinto oggi. Vedere la nostra strategia prendere forma è una grande soddisfazione per me. Sono un amante del calcio e mi sento orgoglioso e privilegiato di fare parte di questo grande club”.

SUI TIFOSI – "Voglio fare un augurio a tutti i tifosi e i milanesi per la festa di Sant'Ambrogio. Spero che potremo sentirci sempre vicini e uniti alle persone che amiamo e mi auguro che presto potremo ritrovarci con i nostri cari e gioire insieme per il nostro Milan".