Galliani racconta: “Così convinsi Gattuso a rimanere al Milan”

MILANO – Adriano Galliani, ex amministratore delegato rossonero, ha parlato di Gennaro Gattuso in un'intervista rilasciata sulle frequenze di Radio Marte: "E' un ragazzo straordinario. Lo conosco dal 1999, quando arrivò da noi al Milan che aveva 21 anni. Ha fatto benissimo da calciatore grazie a voglia, serietà e determinazione. E' una persona eccezionale. Nel 2005 ci fu la sconfitta di Istanbul in finale di Champions League contro il Liverpool, Gattuso disse di voler andare via perché il dolore era troppo forte. Io l'ho rinchiuso in una stanza lasciandolo lì per una giornata intera, con suo padre che mi dava ragione. Poi è rimasto ed abbiamo ottenuto, appena due anni più tardi, la nostra rivincita ad Atene".