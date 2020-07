Galliani: “Donnarumma? Riuscimmo a trattenerlo mentre stava andando all’Inter…”

MILANO – Intervistato dal quotidiano Tuttosport, Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha parlato di Gigio Donnarumma, il quale taglierà questa sera il traguardo delle 200 presenze con la maglia meneghina: “Provo grande affetto per lui, è nel mio cuore. E’ un ragazzo fantastico e un talento precoce. Gli ho fatto firmare il suo primo contratto da professionista e l’ho visto esordire, sono state delle soddisfazioni enormi. Gli voglio bene, sono felice per lui e spero continui così. Devo ringraziare Bianchessi, straordinario talent scout che mi disse che non potevamo perderlo, mentre stava andando all’Inter. Arrivare a 200 partite nel Milan a soli 21 anni è qualcosa d’incredibile”.

