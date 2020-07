Dal Sassuolo al Sassuolo: Donnarumma fa 200!

MILANO – Nonostante la giovanissima età, Gianluigi Donnarumma si appresta a tagliare un prestigioso traguardo: nella partita di questa sera col Sassuolo, la squadra contro cui ha esordito in Serie A, arriverà a quota 200 presenze con la maglia del Milan. Un’avventura iniziata il 25 ottobre 2015, quando Sinisa Mihajlovic lo fece debuttare a San Siro proprio contro i neroverdi. Da quel giorno Gigio è diventato l’assoluto padrone della porta rossonera. Il modo migliore per festeggiare sarebbe il rinnovo del contratto: il Milan ci spera e ci continua a lavorare, cercando di trovare un accordo per prolungare almeno fino al 2023.

