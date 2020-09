Fiorentina, Pradè smentisce l’interesse del Milan per Milenkovic

MILANO – Da molte settimane il nome di Nikola Milenkovic, centrale difensivo della Fiorentina, circola nell’orbita rossonera di calciomercato. Stefano Pioli lo ha allenato proprio nella squadra viola e lo riabbraccerebbe volentieri all’ombra del Duomo. Tuttavia, Milenkovic è uno dei pezzi pregiati della squadra di Commisso che, infatti, lo valuta non meno di 30 milioni di euro, cifra che attualmente la società rossonera non può spendere, considerato anche che nel proprio organico ha già cinque giocatori in quel ruolo. Inoltre, intervenuto ai microfoni di SportItalia, il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha voluto smentire l’interesse del Milan per Milenkovic. Resta da capire se si tratti di una smentita per blindare ulteriormente il proprio difensore, o se invece davvero il Milan abbia depennato dalla propria lista dei desideri il classe ’97.