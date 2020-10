Fiorentina, Milenkovic non rinnova: Milan pronto a tornare alla carica

MILANO – E’ stato il principale oggetto dei desideri del Milan durante l’ultima sessione di calciomercato, ma alla fine Nikola Milenkovic non si è mosso da Firenze. La Fiorentina, infatti, ha stabilito il prezzo del suo cartellino a 30 milioni di euro: troppi secondo il club rossonero che, dal canto suo, potrebbe tornare alla carica a gennaio. Già, perché il contratto del difensore serbo scade nel 2022 e stando a quel che riferisce Repubblica, non avrebbe alcuna intenzione di firmare il rinnovo. Di conseguenza, con l’avvicinarsi della scadenza, la Fiorentina dovrà abbassare le proprie pretese economiche, per evitare che Milenkovic resti in squadra malvolentieri e per scongiurare il rischio di perderlo a costo zero nel 2022. Tutto rimandato alla prossima sessione di mercato, quindi, con il Milan che si prepara a bussare di nuovo alla porta della società gigliata.