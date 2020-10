F.Inzaghi: “Mio fratello Simone poteva andare al Milan, ma…”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi, leggenda rossonera, ha raccontato il mancato trasferimento di suo fratello Simone al Milan: “Quando io giocavo ancora nella Juventus, Simone poteva andare al Milan, ma non fu preso perché aveva dei problemi alla schiena. A livello tecnico era migliore di me, ma è stato sfortunato dal punto di vista fisico, altrimenti avrebbe fatto ancora meglio. Non va dimenticato però che ha segnato 4 gol in una partita di Champions League: non ci sono riuscito nemmeno io…”.