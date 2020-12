F.Galli: “Milan primo con merito, ma stasera sarà dura”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha parlato della sfida in programma questa sera fra Milan e Lazio: “La squadra di Stefano Pioli è prima meritatamente. Credo che il segreto sia da ricercare proprio nella conferma del tecnico emiliano e nella continuità di rendimento della squadra, che gioca con grande autorevolezza e autostima. Mi aspetto che i rossoneri provino a vincere la gara, ma non sarà semplice perché di fronte avranno una squadra in salute come la Lazio. Inoltre i biancocelesti hanno ritrovato grande entusiasmo in seguito alla bella vittoria ottenuta contro il Napoli”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<