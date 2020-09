F.Galli: “Le assenze in difesa pesano, ma Gabbia sta facendo bene”

MILANO – Complice l’emergenza che la squadra di Pioli sta attraversando nel reparto arretrato, questa sera Matteo Gabbia giocherà di nuovo dal primo minuto accanto a Simon Kjaer. Ai microfoni di MilanNews.it, ha parlato di lui Filippo Galli, grande ex difensore rossonero: “Gabbia è pronto per giocare su questi livelli, ora sta trovando un po’ di continuità e sta facendo del suo meglio. Pioli lo sta riproponendo, anche se è vero che in difesa ci sono parecchie assenze: Romagnoli, Duarte e Musacchio sono indisponibili. Tuttavia credo che Gabbia stia dimostrando di poter stare in questo Milan”.