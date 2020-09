Ex Milan – Stam: “Juve e Inter offrivano di più, ma scelsi i rossoneri perché…”

MILANO – Intervistato dai microfoni di DAZN, Jaap Stam, ex difensore olandese che nell’estate del 2004 venne acquistato dal Milan, ha raccontato il suo trasferimento dalla Lazio alla squadra rossonera: “Il Milan è stata una società interessata a me fin da quando sono arrivato in Italia. La Lazio non mi avrebbe lasciato partire ma alla fine, dopo tre stagioni, dovette cedermi perché aveva problemi finanziari. La Juventus era il club che offriva di più a livello economico, seguita dall’Inter, mentre il Milan aveva proposto la cifra più bassa. Tuttavia, se proprio dovevo trasferirmi, volevo essere io a decidere dove andare, in maniera autonoma. Molti volevano che accettassi la Juve, perché avrebbero ricevuto un compenso: il mercato in Italia funziona così. Invece io scelsi il Milan, perché mi affascinava tantissimo la sua grande storia. Inoltre rossoneri mi trasmettevano sensazioni migliori rispetto alle altre due squadre interessate”.