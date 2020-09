Europa League – Milan, possibili rotazioni contro il Bodo/Glimt. Tonali e Brahim dal primo minuto?

MILANO – Il Milan ha cominciato la stagione 2020/2021 nel migliore dei modi, con due vittorie per 2-0 nel giro di tre giorni. Dopodomani, però, sarà già tempo di tornare in campo: a San Siro andrà in scena un altro turno preliminare d’Europa League, contro il Bodo/Glimt. Considerando che ieri c’è stato un solo cambio nella formazione iniziale rispetto a quella schierata con lo Shamrock, è probabile che contro i norvegesi mister Pioli decida di puntare su alcune rotazioni, dando spazio a giocatori rimasti sin qui in panchina. E’ il caso, ad esempio, di Sandro Tonali e Brahim Diaz: i due nuovi acquisti sono entrati soltanto a pochi minuti dal termine, sia giovedì scorso che ieri sera. Contro il Bodo/Glimt, quindi, potrebbero avere entrambi un’occasione dal primo minuto. Davanti è aperto il ballottaggio fra Colombo e Ibrahimovic: quest’ultimo potrebbe esser lasciato a riposo per la partita di campionato col Crotone, in programma domenica.