Europa League – Milan, a Dublino senza Tonali? E’ corsa contro il tempo per inserirlo in lista

MILANO – Sandro Tonali, pronto a diventare un nuovo centrocampista del Milan, sta svolgendo in queste ore le visite mediche presso la clinica La Madonnina. Poi il classe 2000 andrà nella sede della società meneghina a firmare il contratto che lo farà diventare un nuovo calciatore rossonero. Tuttavia, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, entro mezzanotte Stefano Pioli deve presentare la lista dei giocatori che potranno prendere parte alla trasferta di Europa League in programma giovedì 17 settembre a Dublino, contro lo Shamrock Rovers, per il primo turno preliminare. Nelle prossime ore, dunque, sarà fondamentale ufficializzare l’acquisto di Tonali, depositando tutti i documenti necessari, affinché il tecnico emiliano possa portarlo con sé in Irlanda.