Europa League, la designazione arbitrale per Sparta Praga-Milan

MILANO – Domani sera il Milan farà visita allo Sparta Praga per l'ultima partita del Girone H d'Europa League, in cui la banda Pioli ha già messo in cassaforte il passaggio ai sedicesimi di finale. L'Uefa ha diramato la designazione arbitrale, assegnando l'incontro al tedesco Daniel Siebert, fischietto classe 1984, il quale verrà affiancato dagli assistenti Jan Seydel e Rafael Foltyn. Il IV Uomo sarà Daniel Schlager.