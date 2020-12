Europa League: ecco quando si svolgerà il sorteggio dei sedicesimi

MILANO – Questa sera, alle 21, il Milan affronta lo Sparta Praga in Repubblica Ceca nell’ultima giornata della fase a gironi d’Europa League. La squadra di Stefano Pioli, già sicura della qualificazione al prossimo turno, si gioca il primo posto del girone H ma, per ottenerlo, bisogna che vinca la propria partita e che il Lille venga fermato a Glasgow dal Celtic. Intanto, c’è un appuntamento importantissimo da fissare: lunedì 14 dicembre, a Nyon, avverrà il sorteggio dei sedicesimi di finale a partire dalle ore 13.

