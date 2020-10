Europa League, Celtic-Milan: la probabile formazione rossonera

MILANO – Domani è già tempo di tornare in campo per il Milan che, smaltita la sbornia per la grande vittoria nella stracittadina, è chiamato ad iniziare bene il suo cammino nel girone di Europa League. A Glasgow la squadra rossonera è attesa dal Celtic, reduce dalla sconfitta nel derby di campionato contro i Rangers. Rispetto a sabato scorso ci sarà qualche modifica da parte di mister Pioli nella formazione iniziale: Tonali e Brahim Diaz scalpitano per scendere in campo dal primo minuto, così come Castillejo potrebbe ritrovare la maglia da titolare. Stando inoltre a ciò che riporta SportMediaset, anche Diogo Dalot ha la possibilità di giocare dall’inizio come terzino destro, al posto di Calabria che sin qui le ha giocate tutte tra preliminari di Europa League e campionato. Ecco la probabile formazione.

(4-2-3-1): Donnarumma, Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Tonali, Castillejo, Brahim Diaz, Saelemaekers, Ibrahimovic.