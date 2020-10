Europa League, a rischio Celtic-Milan: 3 positivi al Covid nella squadra scozzese

MILANO – Il prossimo 22 ottobre Celtic e Milan dovrebbero affrontarsi in Europa League, ma lo svolgimento della partita comincia ad essere a rischio. La situazione Covid in Scozia è molto delicata e, come se non bastasse, sono risultati positivi al virus tre calciatori della squadra biancoverde: Nir Bitton, Ryan Christie e Odsonne Edouard. Se nei prossimi giorni il numero dei contagiati all’interno del gruppo dovesse aumentare, potrebbe davvero essere rinviata la sfida con il Milan.