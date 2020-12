Eriksson: “Ibrahimovic sta sorprendendo tutti, spero di rivederlo in Nazionale”

MILANO – Sven Göran Eriksson, allenatore della Lazio che vinse lo Scudetto nel 2000 ed ex Commissario Tecnico della Svezia, ha parlato ai microfoni de Il Messaggero del suo connazionale Zlatan Ibrahimovic: “Nessuno avrebbe immaginato una stagione così a 39 anni. A questa età quello che fa lui credo che possano farlo in pochissimi. Sta sorprendendo tutto il mondo. Gioca anche meglio di due o tre anni fa. In Svezia siamo orgogliosi di lui. Zlatan è il più grande di tutti in patria e per questo c’è la speranza di riaverlo in Nazionale. Questo però dipende da lui e dall’attuale CT. E’ un vero peccato che negli ultimi anni non abbia vestito la maglia della Svezia e credo sia giunto il momento di rappacificarsi”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<