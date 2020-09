Donati su Pobega: “Curioso di vederlo in una grande squadra come il Milan”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata a TMW, Massimo Donati, ex centrocampista rossonero, si è espresso su Tommaso Pobega, appena rientrato al Milan e fresco di rinnovo contrattuale: “Ha fatto un grande campionato in Serie B col Pordenone, è stato fondamentale nel centrocampo della squadra friulana. Sono molto curioso di vederlo in un grandissimo club come il Milan. Penso che Pioli voglia valutarlo in mezzo a tanti campioni durante la preparazione pre-campionato, per poi decidere se confermarlo o se fargli fare un altro anno in prestito”. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, è arrivata anche un’altra clamorosa novità di mercato che sta facendo sognare i tifosi rossoneri. Nicolò Schira sgancia la bomba: “Contatti per un nome da brividi, Pioli lo vuole!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA