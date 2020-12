Donadoni: “Milan consapevole della sua forza, complimenti a Pioli”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni ha parlato di Milan in chiave Scudetto: “Pioli ha fatto un lavoro straordinario, merita tutti i complimenti del caso. È un amico, mi rivedo in lui. Cosa mi piace del suo Milan? Il gruppo ormai è pienamente cosciente del proprio valore. E si vede: con il Parma, sotto di due gol, ha continuato a fare la partita. E’ una squadra che ha acquisito piena consapevolezza nei propri mezzi. Sulla carta questo turno di campionato sorride al Milan, c’è aria di fuga, ma serve equilibrio”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<