Diego Costa lascia l’Atletico Madrid, il Milan ci pensa?

MILANO – Da tempo c’era aria di rottura fra l’Atletico Madrid e Diego Costa, ma in pochi pensavano che la separazione si potesse concretizzare in questi giorni. L’ipotesi più accreditata, infatti, parlava di un addio dell’attaccante brasiliano al club spagnolo a fine stagione. E invece, le parti hanno trovato un accordo per rescindere subito il contratto. “Abbiamo dato l’ok a Diego Costa per la risoluzione del suo contratto. Gli auguriamo buona fortuna per la prossima fase della sua carriera”, hanno scritto attraverso una nota ufficiale i Colchoneros. Il centravanti, dunque, è attualmente svincolato e libero di firmare con qualsiasi altra squadra, per unirvisi già a gennaio. Nonostante numerose indiscrezioni di mercato lo stiano accostando alla Cina, mentre altre prevedono un ritorno in Brasile, Diego Costa potrebbe anche rimanere in Europa qualora gli giungesse una proposta allettante. E chissà che l’offerta giusta non arrivi direttamente dal Milan. La società meneghina, che già in passato aveva corteggiato questo giocatore, è in cerca di un centravanti per completare il proprio pacchetto offensivo.

L'età non gioca a favore di Diego Costa, il quale va verso i 33 anni, ma puntare su di lui, anche per soli cinque mesi, sino al termine di questa stagione magari inserendo un'opzione di rinnovo, significherebbe avere un'alternativa a Ibra di spessore internazionale. Inoltre, se tutto filasse liscio e il Milan superasse il turno sia in Coppa Italia che in Europa League, da metà gennaio a metà marzo avrebbe una ventina di partite da giocare. Un ritmo infernale che richiederebbe non solo tanti giocatori da poter utilizzare sul piano numerico, ma anche molta esperienza e grande qualità. Diego Costa possiede ancora questi requisiti, è un attaccante di assoluta affidabilità e ha una gran vogli di rimettersi in gioco. Se davvero arrivasse a Milano, pochissime squadre nel mondo potrebbero vantare una coppia di centravanti del livello di Zlatan Ibrahimovic e Diego Costa.