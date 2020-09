Diaz, parla l’ex tecnico: “A Madrid poca fiducia, nel Milan sarà protagonista”

MILANO – Il prossimo colpo di mercato in casa rossonera sarà Brahim Diaz, in arrivo in prestito dal Real Madrid per rimpolpare il reparto offensivo di Stefano Pioli. Dell’esterno classe ’99 ha parlato, ai microfoni di TMW, Pedro Gonzalez, suo ex allenatore ai tempi delle giovanili del Malaga: “E’ un calciatore imprevedibile, in grado di svariare su tutto il fronte d’attacco. E’ molto duttile. Sa utilizzare entrambi i piedi, ha grande tecnica ed ottima visione di gioco. A Madrid finora non gli hanno dato lo spazio e soprattutto la fiducia di cui aveva bisogno. È un calciatore giovane e per esprimersi al meglio deve giocare con continuità”.

SUL MILAN – “Il club rossonero fa bene a puntare su questo ragazzo. Sono convinto che Brahim riuscirà ad essere protagonista, inoltre ha già vissuto all’estero e saprà quindi adattarsi in fretta alla nuova realtà. Appena avrà terminato il suo percorso di crescita, parleremo di un campione assoluto e non più di una giovane promessa”.