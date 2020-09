Di Stefano: “Ecco perché Colombo ha scelto la maglia numero 29”

MILANO – Il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano, ha spiegato il motivo per cui Lorenzo Colombo, gioiellino rossonero, ha scelto di indossare la maglia numero 29: “E’ stato il primo numero di Kylian Mbappè, per questo Colombo lo ha voluto. Parliamo di un ragazzo del 2002, che solo un anno fa ha avuto una brutta frattura al quinto metatarso che lo ha privato del Mondiale Under 17. Dopo essersi ripreso dall’infortunio, ha suscitato l’interesse di Pioli a suon di gol. Ieri sera, titolare per la prima volta in una gara ufficiale con il Milan, va in rete e diventa il terzo marcatore europeo più giovane nella storia del Milan”.