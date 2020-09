Di Marzio: “Milan-Bakayoko, manca poco. Ma i rossoneri non hanno fretta”

MILANO – Attraverso i microfoni di Sky Sport, durante la trasmissione ‘Calciomercato l’originale’, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione sulla lunga trattativa che il Milan sta portando avanti col Chelsea per prendere Tiémoué Bakayoko: “Il Milan continua sotto traccia a lavorare con il club londinese per raggiungere l’intesa definitiva. Ormai manca poco. I rossoneri non hanno fretta, perché prima vogliono fare qualche scelta anche in uscita e concentrarsi sugli impegni di Europa League. Bakayoko resta comunque l’obiettivo che il Milan vuole portare a termine per rafforzare ulteriormente il centrocampo”.