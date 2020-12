Di Gennaro: “Molti giocatori del Milan sono stati agevolati dall’assenza dei tifosi”

MILANO – L’ex calciatore Antonio Di Gennaro, oggi opinionista, si è espresso sul Milan attraverso i microfoni di TMW Radio: “Sta continuando a dare segnali molto forti. Pioli dice che Juve, Inter e Napoli hanno una rosa migliore e forse è vero. Però il Milan si adatta bene ai momenti difficili e vince anche senza Ibra. Qualcosa d’importante c’è e lo dimostrano i numeri. Vedremo se riuscirà a lottare fino alla fine per il titolo. Sta di fatto che da giugno il Milan gioca su questi livelli. Sostengo anche che per molti calciatori del Milan giocare senza tifosi è stata una manna dal cielo, perché è venuta meno una pressione che per molti era troppo pesante”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<