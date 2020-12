Destro: “Grande partita, peccato non averla vinta”

MILANO – Al termine della partita pareggiata col Milan, Mattia Destro, attaccante del Genoa autore di una doppietta, è stato intervistato da DAZN: “Abbiamo fatto una grande partita, peccato per non averla vinta. Abbiamo dato tutto, va bene così. Sono contento di aver giocato e segnato. Mi sento bene, il mister mi ha dato fiducia e son stato bravo a cogliere l’occasione. Avevamo iniziato bene il campionato, poi siamo stati fermi tanto e ora stiamo cercando di riprendere la miglior condizione. Siamo felici della prestazione fornita stasera”.

