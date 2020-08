Damiani: “Il Milan non può più restare fuori dalla Champions”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Oscar Damiani, ex calciatore rossonero oggi agente di mercato, ha parlato anche di Milan: “Ritengo giusto tenere Ibra, perché ancora può dare molto a questa squadra fatta di tanti giovani. In prospettiva futura, però, non ci si può fare troppo affidamento, data la sua età avanzata. Ora il Milan deve puntare a tornare ad ogni costo in Champions League, perché manca da troppo tempo in questa competizione ed è giusto che torni nel calcio dei grandi. L’assenza del Milan dall’Europa che conta pesa ed è un vero peccato”. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, sono arrivate altre pesanti novità per il mercato rossonero. Brutte notizie, Maldini si arrende: saltano due colpi, è quasi ufficiale! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA