Dalot: “Milan tra i migliori club al mondo, è un onore essere qui”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Milan Tv, Diogo Dalot ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo calciatore rossonero: “Diventare un giocatore del Milan è sempre stato un sogno e sono felice di averlo realizzato. Sono cresciuto guardando le grandi vittorie del Milan e fare parte di questo club è un grande onore. Quando si guarda il Milan si pensa alla storia, ai trofei, alle partite e ai campionati vinti. Ho sempre sognato di far parte di una società che prova a vincere sempre. Per me il Milan è una delle migliori squadre al mondo ed è davvero fantastico essere qui”.