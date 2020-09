Dall’Inghilterra – Non solo il Milan, c’è anche un altro club su Bakayoko

MILANO – Negli ultimi giorni la trattativa fra Milan e Chelsea per Tiémoué Bakayoko ha subito una brusca frenata. Le due società hanno trovato l’accordo sulla formula dell’affare (prestito oneroso con diritto di riscatto), ma c’è ancora da limare la distanza sulle cifre. Il club di Roman Abramovich vorrebbe fissare il riscatto a 30 milioni di euro, mentre i rossoneri giocano al ribasso, forti anche della volontà da parte del giocatore di tornare all’ombra del Duomo. Intanto però, come riferisce il Daily Telegraph, ci sarebbe una società inglese pronta ad inserirsi nella trattativa: il Crystal Palace. Insomma, il Milan deve provare ad accelerare le operazioni, altrimenti rischia di ritrovarsi in un’asta di mercato che renderebbe ancor più difficile l’acquisto del centrocampista francese.