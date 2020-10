Dall’Inghilterra – Mustafi non rinnova con l’Arsenal. E spunta l’interesse del Milan…

MILANO – La scorsa sessione di mercato si è chiusa per il Milan senza il botto finale. La trattativa con lo Strasburgo per Simakan non è andata a buon fine e il tanto desiderato difensore centrale non è arrivato. Tuttavia a gennaio il club rossonero proverà di nuovo a puntellare la retroguardia e, secondo quel che riporta ‘football.london’, potrebbe farlo con Shkodran Mustafi. Il tedesco è in scadenza con l’Arsenal a giugno 2021 e sembra aver già deciso di non rinnovare. Secondo il portale britannico, nonostante il Milan abbia l’opportunità di aspettare la prossima estate per ingaggiarlo a parametro zero, potrebbe decidere di anticipare i tempi, provando a mettere sotto contratto Mustafi già a gennaio, con un piccolo indennizzo economico per l’Arsenal.