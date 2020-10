News Milan, ultim’ora Donnarumma: c’è l’offerta, ecco cosa può succedere

News Milan, novità Donnarumma: il punto

MILAN NEWS – Nonostante Pioli lo abbia difeso, la clamorosa uscita a farfalle di Ciprian Tătărușanu ancora non è andata giù ai tifosi rossoneri. Quella contro i giallorossi non era una finale di Champions ma era comunque un match molto importante per il Milan che in questo momento avrebbe potuto ritrovarsi a punteggio pieno. La vetta del campionato è sempre rossonera, ma il rammarico per quei due punti lasciati sul manto erboso di San Siro è ancora molto. Adesso i tifosi chiedono a gran voce il rinnovo di Gigio Donnarumma il prima possibile. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, ci sarebbero novità importanti riguardanti il nuovo contratto.

L’agente del portierone, Mino Raiola, ha un obiettivo ben preciso: portare il suo calciatore a percepire uno stipendio di 10 milioni di euro. In questo momento Donnarumma ha un ingaggio pari a circa sei milioni di euro. Poche squadre al mondo possono permettersi il lusso di pagare al proprio portiere un ingaggio come quello richiesto dal super procuratore per il suo assistito, soprattutto in questo momento storico di crisi dovuto al Covid-19. Per questo motivo, sembrerebbe che Massara e Maldini stiano studiando la formula adatta per provare a convincere il giocatore.

I due dirigenti rossoneri starebbero provando a stilare una bozza del nuovo contratto, partendo dai sei milioni percepiti da Gigio a cui poi si aggiungerebbero vari tipi di bonus. Donnarumma ha sempre dimostrato il suo attaccamento alla maglia e il suo sogno è quello di poter giocare la Champions League con la sua squadra del cuore. Il Milan però deve fare attenzione, perché attorno al suo portierone ci sono già diverse big in attesa di intromettersi nella trattativa. E Raiola potrebbe anche indispettirsi se gli verranno proposte cifre troppo lontane dalle sue richieste. Ma intanto, attenzione anche al mercato in entrata. Maldini infatti valuta nomi davvero clamorosi: 12 mostri a costo zero, ecco chi può arrivare! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA