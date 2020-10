Dall’Inghilterra – Milan, scatta l’allarme: United in forte pressing su Calhanoglu

MILANO – Comincia a farsi sempre più forte il suono delle sirene di mercato attorno ad Hakan Calhanoglu. La trattativa per il rinnovo con il Milan è ancora in una fase di stallo e le pretendenti per il fantasista non mancano, soprattutto alla luce del fatto che il suo attuale contratto scade a giugno 2021. Di conseguenza, se decidesse di non prolungare con il Milan, Calha potrebbe firmare per un’altra squadra già a febbraio, per poi svincolarsi a costo zero a fine stagione. L’intenzione del Milan è trovare un accordo, ma non alle cifre desiderate dal turco e dal suo procuratore, i quali battono cassa chiedendo di raddoppiare l’ingaggio, portandolo da 2,5 a 5 milioni di euro. Nel frattempo, come riferiscono in Inghilterra, il Manchester United ha inserito Calhanoglu nella propria lista dei desideri. Come sottolinea la ‘BBC’, i Red Devils avrebbero già iniziato a sondare il terreno, contattando l’agente del classe ’94. Insomma, più passano le settimane, più diventa concreto il rischio che il Milan perda a parametro zero il proprio numero 10.