Calciomercato Milan – Idea per gennaio: un grande colpo… low cost!

Calciomercato Milan – Colpaccio a basso costo: Maldini ci pensa

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Le ultimissime dichiarazioni dell’amministratore delegato e direttore generale del Milan, Ivan Gazidis, hanno entusiasmato i tifosi rossoneri. La società crede molto nel potenziale del suo organico e nello stile di gioco di Stefano Pioli. Tuttavia, il tecnico non ha le risorse per poter permettere a tutti i titolarissimi un turno di riposo. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, a gennaio, Maldini potrebbe accontentare il tecnico rossonero con un nuovo innesto di valore.

Il tesoretto risparmiato nell’ultima sessione di mercato potrebbe essere l’asso nella manica di un Milan che vuole continuare a crescere. Il nuovo rinforzo potrebbe arrivare direttamente dall’Inghilterra. Stiamo parlando di Shkodran Mustafi. Difensore centrale classe ’92, attualmente il suo cartellino è nelle mani dell’Arsenal. Le ultimissime novità rilasciate da ‘todofichajes.net’, lasciano ben sperare la società rossonera. Sembrerebbe infatti che Mustafi abbia declinato ogni proposta di rinnovo offertagli dai Gunners. Qualora lo stallo tra giocatore e club dovesse continuare, il tedesco potrebbe decidere di lasciare Londra direttamente a gennaio. L’Arsenal sarebbe “costretto” ad abbassare il prezzo del suo cartellino a circa 6 milioni di euro pur di non vederlo partire a parametro zero a giugno.

Maldini e Massara, che cercano rinforzi per la retroguardia, continuano a monitorare la situazione. Non è un mistero che negli ultimi mesi il Milan abbia cercato profili diversi, più giovani. Milenković (Fiorentina), Kabak (Schalke 04) e Lovato (Verona), sono i nomi scritti in grassetto sul taccuino dei due dirigenti. L'occasione però di fare un colpo così importante a basso costo potrebbe davvero ingolosire il Milan.