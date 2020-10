Dall’Inghilterra: “Dalot terzino bravo ad attaccare, ma in fase difensiva…”

MILANO – Contattato dai microfoni di MilanNews.it, Paul Hirst, giornalista di ‘Times Sport’, ha parlato di Diogo Dalot, calciatore prelevato dal Milan negli ultimi giorni della campagna acquisti: “E’ un terzino che attacca molto. È veloce e gli piace proporsi in avanti ogni volta che ne ha l’occasione. Difensivamente invece lascia a desiderare, ed è per questo che non è entrato nelle rotazioni di Solskjaer al Manchester United. Ciononostante è giovane e ha ancora tempo per migliorare questo aspetto. Per me dà il suo meglio se schierato largo a destra con una difesa a tre dietro di lui, quindi come quinto di centrocampo, ma lo United non ha praticamente mai giocato così”. Intanto arriva una notizia che fa tremare i tifosi rossoneri. Bomba da Sky Sport: addio clamoroso a gennaio? >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA