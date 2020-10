Dalla Spagna – Milan, Icardi idea concreta: sarà lui l’attaccante del futuro?

MILANO – Nelle ultime ore un’indiscrezione di calciomercato ha stuzzicato la fantasia dei tifosi rossoneri. Secondo alcune voci, infatti, il Milan sarebbe sulle tracce di Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter oggi in forza al Paris Saint-Germain. Voci che trovano conferma nell’autorevole quotidiano spagnolo ‘AS’, secondo cui il club meneghino sarebbe concretamente interessato all’attaccante classe ’93 che, all’ombra della Tour Eiffel, non sta facendo faville e viene spesso criticato. Il Psg lo ha riscattato per circa 60 milioni nell’ultima sessione di mercato, eppure non lo reputa affatto incedibile.

Un’operazione in prestito con opzione di riscatto potrebbe ingolosire il Milan che, in vista del mercato di gennaio, è in cerca di un vice-Ibrahimovic. Non solo, ma considerata l’età dello svedese, la società rossonera ha bisogna di un centravanti che possa prendere il suo posto per le prossime stagioni. Icardi rappresenta un’ipotesi molto suggestiva e, con determinate condizioni, anche realizzabile. Lui infatti tornerebbe di corsa a Milano, ma stavolta sulla sponda rossonera del Naviglio.