Calciomercato Milan – Ultime notizie: Maldini ha deciso, pronto l’affondo!

Calciomercato Milan – Pioli e Maldini si sono convinti: ecco il piano

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Tra poche ore i rossoneri scenderanno in campo contro i giallorossi guidati da Fonseca. La Roma esulta per la falsa negatività del tampone di Mancini. Pioli, invece, potrà contare sul ritrovato Çalhanoğlu, almeno per la panchina. Scalda i motori però anche Brahim Díaz. Un elemento che si è già dimostrato molto importante, una carta in più da potersi giocare sia dall’inizio che a partita in corso. Le prestazioni del numero 21 stanno convincendo Pioli partita dopo partita. E adesso arrivano novità importanti per Diaz anche sul fronte calciomercato.

Gli ultimi acquisti di mercato del Milan hanno ampiamente svelato la strategia dei due dirigenti sportivi. Il club rossonero sta cercando di plasmare una squadra costituita da giovanissimi talenti. Tonali classe 2000, Díaz classe ’99, Saelemaekers classe ’99, Hauge classe ’99. Adesso, però, bisognerà fare chiarezza. Il fantasista spagnolo è giunto a Milano in prestito secco dal Real Madrid. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, in questo momento l’operazione di mercato sembrerebbe essersi rivelata vincente e ora Maldini starebbe pensando seriamente di acquistare il cartellino del giocatore a titolo definitivo. Al termine del campionato i dirigenti rossoneri potrebbero incontrare nuovamente quelli dei ” Blancos” e chiudere definitivamente l’affare. Ma attenzione perché ci sono altre novità.

Qualora Brahim Díaz dovesse continuare a giocare in questo modo, oppure migliorare ulteriormente, Massara e Maldini dovranno inventarsi qualcosa per riuscire a trattenere il calciatore prima del prossimo mercato estivo e magari un tentativo verrà fatto già a gennaio per inserire una clausola per il riscatto del giocatore. Le prestazioni di Diaz non stanno convincendo soltanto Pioli. Diverse squadre infatti stanno monitorando il rendimento del fantasista rossonero. Occhio dunque: il Milan vorrebbe tenersi stretto il gioiello spagnolo, ma deve fare in fretta per non incappare in brutte sorprese.