Dalla Spagna – Milan, concorrenza tutta italiana per Nacho

MILANO – Il Milan sta provando ad accelerare sul mercato per portare all’ombra del Duomo un nuovo difensore centrale. Con gli infortuni di Romagnoli e Musacchio (rientreranno dopo la sosta di ottobre), e la positività al Covid di Duarte, mister Pioli ha gli uomini contati nel reparto arretrato. Sul taccuino dei dirigenti meneghini, oltre a Kristoffer Ajer, Nikola Milenkovic e Matija Nastasic, si è aggiunto un altro nome: Nacho Fernandez, spagnolo classe ’90 in forza al Real Madrid e inserito da Florentino Perez sulla lista dei partenti. Nonostante Nacho non sia il preferito di Maldini e Massara fra i giocatori sopracitati, potrebbe comunque essere il colpo di mercato più semplice da portare a termine, soprattutto perché il Real è pronto ad accettare un’operazione in prestito. Tuttavia, stando a quel che riporta il quotidiano spagnolo ‘AS’, la concorrenza sta aumentando poiché ci sono anche altre due società italiane sulle tracce di Nacho: Napoli e Roma.