Dalla Spagna – Milan, concorrenza per Thauvin

MILANO – Il prossimo giugno Florian Thauvin, esterno offensivo classe 1993, si svincolerà dal Marsiglia e già a febbraio sarà libero di firmare per un altro club. In prima fila c’è il Milan, che ha già trovato un’intesa di massima col giocatore e il suo agente. Tuttavia la concorrenza non manca e nel corso dei mesi è destinata ad aumentare ulteriormente. Ad oggi, stando a quel che riferisce Estadio Deportivo, la principale concorrente sarebbe il Siviglia. Monchi, direttore sportivo della società andalusa, stravede per Thauvin e sarebbe pronto a presentargli una proposta per provare a soffiarlo al Milan.