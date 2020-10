MILANO – Direttamente dalla Spagna giunge l’indiscrezione secondo cui il Milan e Florian Thauvin si sarebbero accordati verbalmente per unirsi la prossima estate. Come riferisce Todofichajes, l’esterno classe ’93 ha deciso di non rinnovare il suo contratto col Marsiglia, in scadenza a giugno 2021. Di conseguenza, il prossimo anno potrà essere ingaggiato a parametro zero e Maldini avrebbe già ottenuto il sì del giocatore per il trasferimento all’ombra del Duomo.