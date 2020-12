Dalla Spagna – Jovic chiude la porta al Milan

MILANO – E’ stato a lungo corteggiato dal Milan Luka Jovic, centravanti serbo del Real Madrid classe 1997. Ciononostante, il suo futuro è lontano dall’Italia. Maldini e Massara, nella caccia al vice-Ibra, avevano messo nel mirino il numero 18 del Real già nella scorsa sessione di calciomercato. Sono stati diversi, però, gli ostacoli che si sono frapposti tra il Milan e Jovic. Il Real, che nell’estate del 2019 lo ha pagato la bellezza di 60 milioni di euro per strapparlo all’Eintracht Francoforte, ha sempre chiesto cifre molto alte, per evitare una pesante minusvalenza a bilancio. Jovic con Zinedine Zidane in panchina non ha mai trovato molto spazio e ora spinge per lasciare la capitale spagnola e iniziare una nuova avventura. Stando a quel che riferisce il quotidiano iberico ‘AS’, il Milan si sarebbe fatto nuovamente avanti nelle ultime settimane, ma il serbo avrebbe rifiutato la destinazione rossonera. Il motivo principale è che Jovic vuole giocare, cerca continuità, e sa benissimo che nella squadra di Pioli c’è già un titolare inamovibile nel suo ruolo: Zlatan Ibrahimovic.

Trasferendosi al Milan, quindi, il serbo non sarebbe più la riserva di Karim Benzema, ma diventerebbe comunque quella di Ibra. Ecco perché è maggiormente attratto dalle proposte che gli sono pervenute da altri club europei. Ad esempio il Wolverhampton nei giorni scorsi ha bussato alla porta del Real Madrid. Ma è soprattutto l’Eintracht Francoforte ad essere interessato. La società tedesca lo riprenderebbe volentieri e Jovic accetterebbe di buon grado un ritorno da protagonista in Bundesliga. Anche qui, però, occorre accordarsi con Florentino Perez, il quale non è intenzionato a svendere il proprio centravanti. Alla fine è probabile che un’intesa si trovi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, a cifre tutt’altro che contenute. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<