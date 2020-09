Dalla Spagna – Diaz, stabilita la cifra del riscatto. Ma ci sarà l’opzione di riacquisto

MILANO – E’ ormai agli sgoccioli la trattativa fra Milan e Real Madrid per il trasferimento di Brahim Diaz all’ombra della Madonnina, tanto che in settimana potrebbero arrivare la chiusura definitiva dell’affare e l’annuncio. Stando a ciò che riferisce Onda Cero, le due società avrebbero trovato l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Attenzione però, perché con ogni probabilità verrà inserito anche il diritto di riacquisto in favore degli spagnoli, soprattutto perché lo stesso Diaz spera in futuro di poter tornare a vestire la maglia del Real. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, è arrivata anche un’altra clamorosa novità di mercato che sta facendo sognare i tifosi rossoneri. Nicolò Schira sgancia la bomba: “Contatti per un nome da brividi, Pioli lo vuole!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA