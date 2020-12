Dalla Scozia – Milan, nel mirino un attaccante del Celtic

MILANO – Ieri sera si è sentita molto l’assenza di un vice-Ibrahimovic. Ante Rebic infatti, non solo contro il Parma ma in tutte le partite in cui, in queste ultime settimane, è stato chiamato a sostituire lo svedese come prima punta, non è mai riuscito ad essere incisivo. Il croato ama giocare da esterno e anche quando viene schierato da centravanti tende ad allargarsi, anziché riempire l’area di rigore. Di conseguenza, non è da escludere che il Milan decida di intervenire sul mercato di gennaio per prendere un attaccante di riserva. Stando a quel che riferisce il portale scozzese ‘Daily Record’, la dirigenza meneghina avrebbe puntato gli occhi su Edouard, attaccante francese classe 1998 in forza al Celtic di Glasgow, cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain. In Europa League ha affrontato proprio il Milan nel Girone H, andando anche a segno a San Siro. Il ragazzo promette molto bene e ha piacevolmente sorpreso sia Paolo Maldini che Frederic Massara. I due dirigenti rossoneri potrebbero quindi bussare alla porta del Celtic nei prossimi giorni, per provare ad acquistare Edouard nel mercato invernale. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<