Dalla Scozia – Il Milan prepara un’offerta per un difensore del Celtic

MILANO – Era già stato accostato al Milan diverse settimane fa il nome di Kristoffer Ajer, difensore centrale classe 1998 in forza al Celtic. Tuttavia, stando a quel che riferisce il giornale scozzese Herald and Times Sport, adesso il club rossonero starebbe preparando un'offerta concreta per provare a strapparlo alla squadra biancoverde. Ajer è uno dei pezzi pregiati del Celtic ed è richiesto anche da altre società: Maldini e Massara, quindi, vorrebbero premere sull'acceleratore per provare a bruciare la concorrenza.